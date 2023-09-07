Fileleftheros gazetesi, Rum Gümrük Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenen operasyonda, Kanada’dan Güney Kıbrıs’a götürülen hububat paketleri (mısır gevreği) içerisinde 7,3 kilogram hintkeneviri ele geçirildiğini yazdı.

Gazete, polisin son 15 gün içerisinde üçüncü kez mısır gevreği içinde uyuşturucu ele geçirdiğini ve yeni bir yöntem bulan uyuşturucu satıcılarının endişeleri artırdığını kaydetti.

Haberde, olayla ilgili aralarında 17 yaşındaki bir gencin de bulunduğu 3 kişinin tutuklandığı ifade edildi.