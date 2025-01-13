Ajansın sitesinde yayımlanan verilere göre, Mısır'ın nüfusu son 72 günde 250 bin daha arttı.

Söz konusu artışla birlikte Mısır'ın iç nüfusu 107 milyon 250 bine ulaştı.

Başkent Kahire, toplam 10,4 milyonluk nüfusuyla en kalabalık kentler listesinin başında yer alıyor.

Giza kenti 9,7 milyonluk nüfusla ikinci sırada yer alırken, onu 8,1 milyonla Şarkıyye, 7,2 milyonla Dekahliye ve 7 milyon ile Buheyra kenti takip ediyor.

Mısır Nüfus Sayımı Biriminin 2024 yılında yayımladığı rapora göre, nüfusun hızla arttığı ülkede, mevcut doğurganlık seviyesinin sabit kalması durumunda nüfusun 2030'da 117 milyona, 2050'de de 157 milyona ulaşması bekleniyor.