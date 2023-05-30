Önce Rusya ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e insansız hava araçlarıyla hava saldırısı düzenledi.

Ukrayna, Kiev’de 31 drone'dan 29'unu düşürdüğünü kaydetti. Bu, Rusya’nın yalnızca bir ay içerisinde düzenlediği 17. saldırı oldu.

Kiev yönetimi, sığınaklardan çıkmama uyarısı yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Ardından Ukrayna, Moskova’da Rusya’ya yanıt verdi, başkente insansız hava araçlarıyla saldırdı.

MOSKOVA'DA İHA ALARMI

Rusya’nın başkenti Moskova’da İHA saldırısı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, “İHA saldırısı iki binada küçük çaplı hasara yol açtı. Şehrin tüm acil servisleri olay yerinde. Olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyorlar. Şu ana kadar hiç kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Güvenlik nedeniyle, İHA saldırısından etkilenen iki binanın çeşitli girişlerinde yaşayanlar için tahliye düzenlemeleri yapılmıştır. Acil servisler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bina sakinleri dairelerine dönebilecektir” ifadelerini kullandı. Sobyanin, olayda 2 kişinin tıbbi yardım talebinde bulunduğunu belirtti.

“DİĞER İHA’LAR KENTE YAKLAŞIRKEN DÜŞÜRÜLDÜ”

Rusya Soruşturma Komitesi, binalardaki hasarın İHA’ların düşürülmesi sonucu meydana geldiğini, bazı İHA’ların ise Moskova’ya yaklaştığı sırada düşürüldüğünü duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ukrayna tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: "İHA SALDIRISINI KİEV REJİMİ DÜZENLEDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’da düzenlenen İHA saldırısının Ukrayna tarafından yapıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kiev rejimi bu sabah Moskova şehrine insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 adet İHA kullanıldı. Tüm düşman İHA'ları düşürüldü” denildi ve olayı terör saldırısı olarak adlandırdı.