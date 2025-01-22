Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, takımdaki eksiklere değindi.

Sakatlık, ceza ve listede olmaması nedeniyle 10 isimden yararlanamayacaklarını aktaran Mourinho, "Bu durumu taraftarımızın desteğiyle telafi etmeyi düşünüyoruz. Onların bize vereceğiz özel enerjiyle 10 eksiği telafi edeceğiz. Önümüzdeki 2 maçta bize tahminimce 2 puan yeterli olacaktır. Yarın özel beklenti içinde olunmasını beklediğim bir maç değil. Elimizde 5 potansiyel bek oynayabilecek isim vardı. Bunların hiçbiri olmayacak. Zor bir durum içindeyiz. Rakibimiz de çok zorlu bir rakip. Beklentimiz var bu turnuvada ama hayal kurabilmek için önce tur atlamamız gerekiyor. Şu anki durum, bir sonraki turdan bizim için daha zor. Geçersek yeni liste yapabileceğiz. İki yeni ekleme yapacağız. Carlos ve Milan'ı ekleyeceğiz. Midtjylland ile soğuk bir havada karşılaşacağız. Yarın stadın tamamen dolu olacağını düşünüyorum. Şimdi destek zamanı." diye konuştu.

Milan Skriniar transferinde ufak bir rolü olduğunu aktaran Mourinho, "Bu transferde ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Sportif direktörümüz hem oyuncu hem kulüple görüşmeleri yüz yüze yürüttü. Skriniar transferinde benim rolüm telefonla ona Fenerbahçe'nin ne kadar harika bir kulüp olduğunu söylemekti. Türkiye'nin ne kadar iyi ve adil bir lig olduğunu söylemekti. Ona güzel bir hikaye anlattım." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı VAR hakemi uygulamasında henüz bir haftanın geride kaldığını, çıkarım yapmanın erken olduğunu dile getiren Mourinho, şunları kaydetti:

"Türk taraftarlar çok tutkulu. Bu tutku zaman zaman pozitif ve takımı itici olabiliyor ama negatif şekilde de bu tutku dile gelebiliyor. Bizler kendi stadımızda ikisini de yaşıyoruz. Taraftarlar istedikleri zaman bu farkı yaratabiliyor. Yarın onlardan bunu istiyorum. Yarın zor olacak, takımı kurmak, organize etmek zor olacak. Kulübede kısıtlı imkanlarımız var. Dört altyapı ismi olacak ama hiç problem değil, kendilerine güveniyorum. Aynı zamanda Yusuf da oynayacak."

Buldukları pozisyonlar itibarıyla daha fazla gol atmaları gerektiğine de değinen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun kalitesi sadece bizimle ilgili değil. Yakın bir arkadaşımla geçtiğimiz günlerde konuştuk. O da Ancelotti. Kendisi bir şeyler kazanmış bir teknik direktör. Bizler eleştiriliyoruz, 'İspanya'da Real Madrid eleştiriliyor ama biz ligin tepesindeyiz.' dedi kendisi. Oynayış şeklimizden memnun değilim çünkü ben her zaman daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Benim İtalyan hakemlerle bir problemim yok, onların benimle vardı. Yarın problem olacağını düşünmüyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya geliyorlar. Maç sonrasında onu kimsenin hatırlamaması işini iyi yapması demek. Maç Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak. Kendisinin potansiyelli bir hakem olduğunu düşünüyorum."

Tadic: Galip gelen taraf biz olacağız

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, puanlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sözlerine Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama yaparak başlayan Tadic, "Bolu'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler nedeniyle çok üzüntülüyüz gerçekten. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, aileleri için çok üzgünüz, desteğimiz onlarla. Ülkeye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Lyon'un çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu aktaran 36 yaşındaki oyuncu, "Lyon, gerçekten iyi bir takım. Kaliteli oyunculara sahip bir takım. Zor maç olacak ama biz Fenerbahçe'yiz. Evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız ve puanlara ihtiyacımız var. Kendimize inanıyoruz. Lyon'a saygı duyuyoruz ama elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Zor ve ilginç bir maç olacak ama umarım galip gelen taraf biz olacağız." diye konuştu.

Genç oyunculara destekte bulunmanın yükümlülükleri arasında olduğunu anlatan Tadic, şöyle devam etti:

"Açıkçası hocamızın bu yorumundan sonra (Genç bir oyuncuyu oyuna aldım) ben de traş olup toplantıya katılmak istedim genç vurgusundan dolayı. Mourinho, bundan dolayı dünyanın en iyilerinden biri. Sürekli bizim arkamızda ve bizi savunuyor. Aslında bunu yapmasına da gerek yok bizler yeterli tecrübeye sahibiz. Ama ona teşekkür ediyorum. Futbolda bu tip şeyler (Taraftar tepkisi) olabilir, normal bunlar. Taraftarlarımızı anlıyorum, 10 yıldır gelmeyen şampiyonluk söz konusu. Haliyle taraftarda hayal kırıklığı oluşuyor, normal reaksiyonlar. Ben de hayatta sürekli olarak öğreniyorum. Son maçınız kadar iyi bir durumdasınızdır. Geçmişe bakmak yerine geleceğe odaklanmak çok önemli. Yaptığınız işi çalışmanızı sürdürmeniz çok önemli. Sizinle alakalı kamuoyunda iyi veya kötü fikirler olabiliyor ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde."

Tadic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu noktada hocamızla aynı fikirdeyiz. İsteğimiz, arzumuz en uzak noktaya kadar gidebilmek. Sonrasında neler olabileceğini göreceğiz. Hocamız kariyerinde çok fazla kupa kazanmış bir teknik adam. Maç maç gidip sonrasında neler olacağını göreceğiz. Onun talimatlarını takip etmeliyiz. Kazanmak için mümkün olan en doğru şey bu şekilde hareket etmek."