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Maç kadrosunda Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos yer almadı.

Jose Mourinho, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin'in de kadroda yer almasını istedi.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda yarın 20.30'da oynanacak maçın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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