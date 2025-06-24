Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor.
İnce, bugün yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yeniden CHP'ye katılacak.
İNCE'YE ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK
İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.
İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.
Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.
Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.