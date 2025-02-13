Bild gazetesi Almanya'nın Münih kentı̇nde bı̇r aracın insanların arasına daldığını, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Yerel polisin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, olayın ardından Dachauer bölgesinde büyük bir polis operasyonu başlatıldı.

Şehirde yarın Münih Güvenlik Konferansı düzenlenecek. Saldırının konferansın düzenleneceği yerin yakınlarında gerçekleştiği öne sürülüyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bugün kente gelmeleri bekleniyor.

Aracın, bölgede Verdi sendikasının eylemi için toplanan kişilerin arasına daldığı belirtiliyor.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Münih polisi, aracın sürücüsün olay yerinde yakalandığını ve daha fazla tehlike arz etmediğini açıkladı.

Polisin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise olay bölgesinde trafik sıkışıklığının yaşandığı ifade edildi, bunu önlemek ve acil durum ekiplerinin sorunsuz çalışabilmesi için bölgeden uzak durulması çağrısında bulunuldu.