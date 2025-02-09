"Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil. %99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. "

"Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı."

"Galatasaray büyük camiadır. Galatasaray'ın böyle bir penaltıya ihtiyacı yok. Galatasaray, Fenerbahçe yüzünden geri kalan takımlar presleniyor. Bırakın Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi bunları konuşun."

"Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye "S... git" deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk. Burası Adana Demirspor. Burası büyük camia. Sen Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının hocası olabilirsin evet ama her şeyi yapamazsın. Her seferinde Fatih Terim'i de öven bir insanım. Galatasaray'a mal olmuş bir hoca."

"Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Bütün yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis dünyanın başına bela. Yabancı VAR'ı getirdiler federasyon ne yapsın. Bu yapı çok güçlü. Dünyanın her yerine müdahale ediyor."

"Okan Buruk benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Olay bundan ibarettir. Başka yerlere çekmeyin. Biz bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Başka bir şeye çekilmesin. Bunun Galatasray'la Fenerbahçe'yle alakası yok."