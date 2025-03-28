Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Çin ve Tayland'da da hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem bildirildi.

Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından acil toplantı yapılacağını açıkladı.

Başkemt Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Sarsıntıların birçok çevre ülkede hissedildiği, komşu ülkelerde korku ve paniğe neden olduğu belirtildi.

Diğer ülkelerde de korkuya kapılanlar, yoğun nüfuslu Bangkok'un merkezindeki yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.