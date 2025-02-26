Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor. Napoli'nin sözleşmeli oyuncusu olan Osimhen için kulübünden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen ile ilgili planlarını resmen açıkladı. İşte Manna'nın açıklamaları;

"Osimhen konusu her zaman sıcak, transfer açık değilken bile gündemde oluyor. Victor talep gören bir futbolcu. Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru."

"Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için en kısa sürede bir çözüm bulmak istiyoruz."

Diğer taraftan Osimhen'in transfer olması beklenen bir numaralı adres Manchester United olarak görülüyor. Ruben Amorim'in de Nijaeryalı golcüyü kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da sezonu geçiren Osimhen bu sezon çıktığı 26 maçta 20 gol kaydetti.