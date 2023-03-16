Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, "Axiom Space'in Artemis III uzay giysisi, Ay'ın güney kutbundaki karmaşık zorlukların üstesinden gelmeye ve Ay'a ilişkin anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olacak." dedi.

Kıyafetlerin, NASA'nın Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adını verdiği 2025'te Ay'a dönüş görevi için geliştirildiği aktarıldı.

FOX News’in haberinde, Axiom Space ortaklığında geliştirilen yeni uzay kıyafetlerinin, astronotların sadece ayda yürümesine değil, aynı zamanda orada yaşamasına ve çalışmasına imkan sağlayacağı belirtildi.

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