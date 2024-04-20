Eski bir NASA fizikçisi, Elon Musk'ın Starlink'i gibi mega uydu ağlarının Dünya'nın manyetosferini bozabileceği ve tüm insanlığı ölümcül kozmik ışınlara maruz bırakabileceği konusunda uyardı.

Doktor Sierra Solter-Hunt, uyduların her saat başı 1,3 tondan fazla uydu kalıntısı ile Dünya atmosferini yakarak yörüngede metal bir "iletken parçacık" tabakası oluşturduğunu iddia ediyor.

Gökbilimcilerin bu Mart ayında yaptığı son tahmine göre şu anda yörüngede 5 bin 504 Starlink uydusu var ve bunların 5 bin 442'si çalışır durumda. Ancak on binlercesinin daha fırlatılması planlanıyor.

DÜNYA, MARS'IN KADERİNİ YAŞAYABİLİR

Eski NASA çalışanı fizikçi Solter-Hunt, yaşam döngülerinin sonunda bu uydulardan gelen parçacıkların, Dünya atmosferinin "manyetik alanını bozabileceğini veya hapsedebileceğini" söyledi.

Bunun "ekstrem bir durum" olduğunu belirtmesine rağmen, böyle bir yüklü metal tozu tabakası, Mars ve Merkür'ün kaderlerine benzer bir "atmosferik aşınma"ya yol açabilir.