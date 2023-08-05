Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

Yetkililer bunun ardından Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki devasa çanak anten Derin Uzay Ağı'nı kullanarak Voyager 2'den sinyal almaya çalışmıştı.

1 Ağustos'ta yapılan açıklamada uzay aracından günler sonra "kalp atışı" sinyali alındığı duyurulmuştu.

Voyager Interstellar Proje Müdürü Suzanne Dodd, gelişmenin "ruhlarını neşelendirdiğini" söylemişti. Öte yandan Dodd sadece "kalp atışlarını algılayabilmenin üzücü ve endişe verici" olduğunu ifade etmişti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki görevliler üç gün önceyse Derin Uzay Ağı'nı kullanarak Voyager 2'nin antenini Dünya'ya döndürmeyi denemişti.

Jet İtki Laboratuvarı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili bu girişimin başarı şansının düşük olduğunu söylese de Voyager 2'yle iletişim tekrar kuruldu.

Girişimin başarılı olup olmadığını anlamak 37 saat sürdü. Zira sinyalin Voyager 2'ye ulaşması ve verilerin geri dönmesi toplamda 37 saat sürdü.

Dünya'dan en uzak uzay araçları unvanına sahip Voyager 1 ve 2, 1977'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılmıştı. Uzay araçlarının 5 yıl boyunca Jüpiter, Satürn ve iki gezegenin uydularını araştırması planlanıyordu.

Görevler tamamlanınca ve arıza yaşanmayınca NASA, uzay araçlarını Güneş Sistemi'nin uzaklarına göndermişti. Voyager 1, Güneş Sistemi'ni 2013'te, Voyager 2 ise 2018'de aşmıştı.