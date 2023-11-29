NASA'nın Güneş Sistemi'ndeki en tehlikeli kaya diye tanımladığı ünlü asteroit Bennu'dan gelen parçaların bir kısmı, incelenmek üzere Birleşik Krallık'a getirildi.

OSIRIS-REx uzay aracının eylülde Dünya'ya teslim ettiği minik kaya ve toz parçaları, Doğa Tarihi Müzesi'yle Open, Manchester ve Oxford üniversiteleri tarafından bir dizi teste tabi tutulacak.

Böylelikle NASA, Britanyalı bilim insanları için eşsiz bir bağışta bulunmuş oldu.

Müzede araştırmalarını sürdüren Prof. Sara Russell, NASA'nın yaptığı bağışı "küçük ama yeterli" diye tanımladı.

BBC'ye konuşan bilim insanı, uzay ajansının 100 miligram Bennu tozunu bağışladığını bildirdi.

NASA'nın getirdiği Bennu örneklerinin incelenmesi sürecine dünyanın dört bir yanından yüzlerce bilim insanı katılıyor.

Doğa Tarihi Müzesi'ndeki ekipse X-ışını kırınım tekniklerinde (XRD) özel bir uzmanlığa sahip. Bu teknikler, örneklerdeki mineral türlerini ve bolluklarını ortaya çıkaracak.

Müzeden Dr. Ashley King, "Başkalarının belki de yapamayacağı deneyler yapmamıza olanak tanıyan bir XRD düzeneğine sahibiz. Bu yüzden sıra dışıyız" diye konuştu:

Ayrıca inanılmaz bir mineral koleksiyonumuz var, bu da tüm standartlara sahip olduğumuz ve hesaplamalarımızda bize yardımcı olacak karşılaştırmaları yapabildiğimiz anlamına geliyor.

Uzay ajansı kısa süre önce Smithsonian Enstitüsü'ne de bilimsel çalışmaları için Bennu örneklerinden birazını ödünç vermişti.

Bu asteroit parçalarının Güneş Sistemi'nin nasıl oluştuğu ve Dünya'daki yaşamın nasıl başladığına dair önemli bilgiler verebileceği düşünülüyor.

Zira gezegende yaşamı mümkün kılan molekül ve organik bileşiklerin asteroitlerle yeryüzüne ulaştığı, gökbilimciler arasında popüler bir düşünce.

Ayrıca Bennu, "potansiyel açıdan tehlikeli" asteroitler sınıfında yer aldığı için onun daha yakından incelenmesi gelecekte Dünya'ya çarpıp yaşam formlarına zarar verebilecek göktaşlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinilmesini de sağlayabilir.

Bennu'dan şimdiye dek neler öğrenildi?

OSIRIS-REx, ilk olarak 2018'de göktaşının yörüngesine girmiş, 2019'da da cisme yakın geçiş yapmıştı.

O dönemde gelen bulgular, Dünya'da yaşamın kökenine dair "beklenmedik" ipuçları sunmuştu.

Söz konusu veriler göktaşı üzerinde hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan moleküllerle çok sayıda büyük kaya parçasının varlığını göstermişti.

Bu nedenle NASA, uzay aracından gelen numuneleri çok önemsiyor. Uzay ajansının o dönem yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

OSIRIS-REx'le Bennu'nun incelenmesi bilim insanlarına güneş sistemimizin kökenleri, Dünya'daki su ve organik moleküllerin kaynakları ve uzayda Dünya'ya yakın bölgedeki tehlikeler ve kaynaklar hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı sunacak.

Uzay aracı 24 Eylül'de örnekleri gezegene doğru fırlattıktan sonra OSIRIS-APEX olarak yeniden adlandırıldı ve görevlendirildi.

Uzay aracı şimdilerde "potansiyel tehlike" diye sınıflandırılan, Apophis adlı bir diğer göktaşını incelemek üzere yola devam ediyor.