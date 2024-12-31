NASA, yılbaşı gecesi Dünya'ya çok yakın bir mesafeden geçmesi beklenen, ev büyüklüğünde büyük bir asteroit konusunda uyarı yayınladı.

Bu asteroit, bu ay Dünya'ya yakın geçen ikinci göktaşı olacak.

Asteroidin adı 2024 AV2 ve 31 Aralık günü Dünya'ya yaklaşması bekleniyor.

SAATTE 28 BİN KM HIZ

16 metre genişliğindeki bu asteroit, saatte 28 bin 227 kilometre hızla hareket edecek ve Dünya'ya yaklaşık 2 milyon 580 bin kilometre mesafeden, yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 6,7 katı uzaklıktan geçecek.

2024 AV2 asteroidi, Dünya'ya yakın bir yörüngede hareket ettikleri için bilimsel açıdan ilgi çekici olan Dünya'ya Yakın Cisimler (NEO) sınıfına ait.

Ancak boyutuna rağmen, “potansiyel olarak tehlikeli asteroid” olarak sınıflandırılmıyor.

Bu sınıflama, genellikle çapı 150 metreden büyük ve Dünya'ya 7,5 milyon kilometreden daha yakından geçen cisimler için yapılıyor.

NEO SURVEYOR MİSYONU

Bu tür asteroidlerin projeksiyonlarını ve erken uyarılarını kesinleştirmek için Pan-STARRS, Catalina Sky Survey ve NEOWISE gibi gelişmiş teleskoplar ve görevlerden elde edilen kapsamlı veriler kullanılıyor.

2028'de fırlatılması planlanan NEO Surveyor gibi gelecekteki misyonlar, algılama yeteneklerini daha da geliştirmek üzere tasarlandı ve NASA’nın potansiyel tehditlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlayacak.

Gelecekteki çarpışma olasılıklarını değerlendirmek ve azaltmak amacıyla, NASA’nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi (PDCO) gibi girişimleri, 140 metre veya daha büyük cisimlerin belirlenmesine ve izlenmesine odaklanıyor.

BU AY BİR ASTEROİT DAHA DÜŞMÜŞTÜ

Bu ayın başlarında Rusya semaları, 70 cm çapında küçük bir asteroid olan 2024 XN1'in Dünya atmosferine girmesiyle parlak bir ateş topu ile aydınlandı.

Bilim insanları, çarpışmadan sadece 12 saat önce keşfedilen bu asteroidin rotasını titizlikle izledi ve atmosferik girişini sadece 10 saniyelik bir hata payıyla tahmin etti.

2024 YILINDA 4 ASTEROİT DÜŞTÜ

Asteroid, atmosfere girerken parçalanarak Yakutistan'da ıssız bir ormanlık alana küçük parçalar halinde dağıldı.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) gibi uzay ajansları, bu tür olayları erken tespit etmek ve zamanında uyarılar sağlamak için algılama yeteneklerini sürekli olarak geliştiriyor.

2022 WJ, 2023 CX1 ve 2024 BX1 gibi asteroidlerin Dünya atmosferinde yanarak göz kamaştırıcı manzaralar oluşturduğu olaylardan sonra, bu, 2024 yılında doğrulanan dördüncü çarpışma oldu.