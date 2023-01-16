NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Alman Handelsblatt gazatesine demecinde Ukrayna’daki çatışmaların sonrasında da Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenemeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, “Eskisi gibi olmayacak. Ukrayna'da silahlar sussa bile Rusya ile ilişkilerimizin normalleşmesini beklememeliyiz” diye konuştu.

Batılı ülkelerin bu yakınlarda Ukrayna’ya ağır silah sevkiyatlarını arttıracaklarını dile getiren Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın Alman Leopard 2 gibi muharebe tanklarına ihtiyaç duyduğunun farkında olduklarını vurguladı.

“Ramstein’de (ABD’nin Almanya’daki hava üssü) görüşeceğimiz konulardan biri de bu olacak. Orada Ukrayna temsil edilecek. Son zamanlarda ağır askeri teçhizat sağlama taahhütleri çok önemli ve yakın gelecekte daha fazlasını bekliyorum” diyen Stoltenberg, 20 Ocak’ta yapılacak toplantı sonrasında Ukrayna tarafında olanların yeni askeri yardımı anons etmelerini beklediğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, “Almanya ve ABD'nin zırhlı personel taşıyıcı tedariki konusundaki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Aynı şekilde Fransa'nın hafif muharebe tankları tedarik etme anlaşmasını da. Diğer müttefiklerin de Ramstein'da yeni yardım ilan edeceklerinden eminim” diye konuştu.

Şu anda çatışmanın belirleyici aşamasının devam ettiğini söyleyen Stoltenberg, “Şiddetli çatışmalar yaşıyoruz. Bu nedenle kazanması ve bağımsız devletin varlığını sürdürmesi için Ukrayna'ya gerekli silahları sağlamamız önemli. Paradoksal görünebilir ama Ukrayna'ya askeri destek barışa giden en hızlı yoldur” ifadelerini kullandı.

RUS VEKİL SLUTSKİY: ÇÖZÜM VE AKAN KANIN DURDURULMASI, BATI'NIN ULAŞMAYA ÇALIŞTIĞI HEDEF DEĞİL

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Ukrayna’da çözüm ve kan dökülmesinin durdurulmasının, Batı'nın ulaşmaya çalıştığı hedef olmadığını belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna'daki çatışma sonlandıktan sonra dahi Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi gerektiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bu sözlerini Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.

Slutskiy, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin ardından da Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. "Eskisi gibi olmayacak"... Pekala, çok açık bir şekilde söylendi, çözüm ve akan kanın durdurulması kolektif Batı'nın peşinde olduğu hedef değil. Yani Rusya'yı zayıflatma görevleri çözülemeyecek, mesele bu” ifadelerini kullandı.

Eski Batılı ortaklarla Rusya'nın çıkarlarına zarar verecek hiçbir uzlaşma olmayacağının altını çizen Slutskiy, “Özel askeri harekatın belirlenen tüm hedeflerine ulaşacağız, egemenliği savunacak ve kendi yolumuza gideceğiz” vurgusunu yaptı.