Bu ülkede ne çektiysek popülizmden çektik!

“Aman bunları kırmayalım, aman bu sektör genelde bizim partililerden oluşur, dokunmayalım” filan…

Böyle diye diye hangi parti iktidara geldiyse bir açılım söz konusu olamadı!

Şimdi ekonomik darboğaz bizleri öyle bir noktaya itti ki, artık popülizmden uzak karar üretmek şart oldu…

Son örnek et konusu.. Kardeşim ben bir tüketiciyim, hayvancı mı haklıdır, kasap mı haklıdır beni bağlamaz..

Ben Güney’de 200 TL civarına satılan kuzu etinin 10 metre ötedeki kendi vatanımda minimum 400 TL’ye satılmasını kabul edemem! 400 ile 550 TL arasında değişen bir kilogram kuzu eti fiyatı olamaz!

Buna müdahale etmeyenler de en az bu fiyatlara satış yapanlar kadar suçludur! Son bir haftadır bu konuya özel bir ilgi gösteriyorum… Konuşmadığım taraf kalmadı..

Hayvancısı haklı, kasabı haklı, hükümet üyeleri de kendilerine göre haklı! Herkes haklı ama sadece vatandaş mağdur! Olacak iş değil.. Hayvancıyla, kasapla, Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı bürokratlarıyla.. Eski Tarım Bakanlarıyla.. Aklınıza kim gelirse konuştum, sordum, öğrenmeye çalıştım! En son da Sayın Başbakan Ünal Üstel’in basın toplantısında konuya değinme şansı yakaladık. Basın toplantısı henüz başlamadan hem Tarım Bakanı Dursun Oğuz’u hem de Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu yakalayıp ayak üstü bu noktaları sorgulamaya çalıştım...

Dedik ya herkes kendine göre haklı! Dayanamadım en sonunda Başbakan’a sordum… Soru gayet basitti; “Et fiyatlarına tavan fiyat belirleyecek misiniz?” Akaryakıtta, gazda belirlediğiniz gibi.. Başbakan Üstel, gayet net bir şekilde Tarım Bakanlığı’nın fiyat konusunda çalışma yaptığını son düzenlemeleri de Ekonomi Bakanı’nın yapacağını ve et fiyatlarına tavan ve taban fiyat belirleyeceklerini söyledi…

Israrla takip edeceğiz tabi.. Söylemden öte eylem lazım çünkü…

Ama basın toplantısının sonunda yanıma gelen bir vekil “Bu işi çok sorguladın ama mevcut durumda bu tavan fiyat sistemi uygulanamaz” demesin mi? Onu bunu bilmem hükümetin başı “yapacağız” dediyse, güvenmek isterim..

Eski Tarım Bakanı Erkut Şahali ile canlı yayında bir hesap kitap yaptık… “1 kilogram kuzu etinin fiyatı 300 TL olmalı” diyor Sayın Şahali… Bu 300, 5-10 yukarı 5-10 aşağıya mı olur bilemem ama fiyat belli…

Yine ucuz değil ama en azından şimdi ki gibi fahiş de değil! Burada önemli olan popülizmden uzak hareket edecek, cesaretle adım atacak mekanizmaların harekete geçmesi…

Dursun Oğuz ve Olgun Amcaoğlu el ele verecek, üreticinin de, kasabın da kazanacağı ama halkın çıkarlarının da korunacağı bir tavan fiyat belirlemelidir.. İhtiyacımız, bu tavan fiyatın belirlenmesi sonrasında da açık gözlük eden olursa, gereken cezayı kesecek bir devlet otoritesidir! Başbakan halkın yanında olacağı sözünü verdi, bakalım.. Bekleyip göreceğiz… Bu hafta tamamlandı bir gelişme olmadı, önümüzdeki hafta bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz.. Siyaset bu konuda “sin da gulle geçsin” diye bir beklenti içerisindeyse çok bekler! Mademki şimdi hep bir ağızdan “hayvan varlığı yeterli, ithale gerek yok” noktasına gelindi, o zaman halkın kazanacağı tavan fiyat uygulaması hemen devreye girmeli, halkın çıkarları gözetilmeli!

