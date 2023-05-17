Nepal'in başkenti Katmandu'da faaliyet gösteren tırmanış şirketlerinden Seven Summit Treks'in Mingma adlı yetkilisi, 53 yaşındaki Rita'nın Everest'in 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaştığını açıkladı.

Dağ rehberi Mingma, Everest'in zirvesine 27. kez çıkan dağ rehberi Rita'nın, daha önce aynı sayıda başarılı tırmanış yapmış olan Dawa'ya ait rekora ulaştığını söyledi.

Mingma, Rita'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

90'lı yıllardan bu yana Everest'e tırmanan Rita, daha önce de farklı dağların zirvelerine tırmanmıştı.

2022'de zirveye 26'ncı kez ulaşarak kendisine ait rekoru bir kez daha kıran Rita'nın babasının ülkenin ilk şerpalarından olduğu öğrenildi.

Nepalli şerpa Pasang Dawa, 14 Mayıs'ta dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 26'ncı kez çıkarak meslektaşı Rita'nın rekorunu egale etmişti.

8 bin 848 metre ile dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'te bu yıl bahar tırmanışları, nisanda zirve güzergahında rota hazırlıkları yapan üç Nepalli dağ rehberinin derin bir buz çatlağına düşmesi, arama kurtarma ekiplerinin dağcılara ulaşamaması nedeniyle gecikmeyle başlamıştı.

Everest Zirvesi'ne ilk kez 1953 yılında Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli dağ rehberi Tenzing Norgay çıkmıştı.

Nepal hükümeti, ilk çıkışın 70. yıl dönümünün kutlanacağı bu yıl 470 dağcıya zirve tırmanışı için izin verdi.

Dağcılara zorlu zirve yolculuğunda Nepalli dağ rehberleri eşlik ediyor.

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan ve zorlu koşullara aşina olan şerpaların bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.