İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 12 gün süren İsrail-İran savaşının ardından varılan ateşkesin üçüncü gününde X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımların ardından Hamaney'in video mesajı İran devlet televizyonunda yayınlandı.

"İRAN, ABD'YE SERT BİR TOKAT ATTI"

Bir haftayı aşkın süredir nerede olduğu merak edilen Hamaney, sosyal medya mesajında İsrail'e işaret ederek, "Sahte Siyonist rejime karşı kazanılan zaferden dolayı tebriklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hamaney, Farsça X hesabından yaptığı paylaşımda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük İran milletine birkaç tebrik iletmeyi gerekli görüyorum: Öncelikle sahte Siyonist rejime karşı kazanılan zaferden dolayı tebriklerimizi iletiyoruz. Siyonist rejim, bütün bu gürültüyle, bütün bu iddialarla neredeyse çöküyordu ve İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında eziliyordu.

İkinci tebrik ise sevgili İran'ın Amerikan rejimine karşı kazandığı zaferle ilgili. Amerikan rejimi, savaşa doğrudan girdi çünkü girmezse Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissetti. Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya sert bir tokat attı."

"İSRAİL'İN ÇOK KATMANLI SAVUNMASINI AŞMAYI BAŞARDIK"

Hamaney, sosyal medya paylaşımlarının ardından İran devlet televizyonunda yayınlanan video mesajına İran halkına hitap etti. Hamaney, İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'in çok katmanlı savunmasını aşmayı başardığını, şehirler ile askeri alanları hedef aldığını söyledi.

Hamaney, "ABD nükleer tesisleri hedef aldı ama fazla bir şey başaramadı" ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri, ABD Başkanı Donald Trump'a da işaret ederek, "Şovmenlik yapması gerekiyordu" diye konuştu.

Hamaney, "İran'a bir sonraki saldırıda ödenecek bedel daha ağır olur" ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri, "İran için ABD'nin önemli tesislerine erişmenin ve ulaşmanın çok büyük bir şey olduğunu ve saldırganlığın tekrar edilmesi halinde bunun yineleceğini" sözlerine ekledi.

"BU, TRUMP İÇİN FAZLA BÜYÜK BİR TALEP"

Hamaney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın düşmanları füzeler ya da nükleer programlar gibi bahaneler kullanıyor ama aslında teslim olmamızın peşindeler.

Trump, konuşmalarından birinde 'İran teslim olmalı' dedi. Bu, onun için fazla büyük bir talep.

Trump, ABD'nin sadece İran'ın teslim olmasıyla tatmin olacağı gerçeğini gözler önüne serdi. Teslimiyet asla gerçekleşmeyecek, ulusumuz güçlüdür."

NEREDE OLDUĞU MERAK KONUSU OLMUŞTU

İsrail'le savaş devam ederken sığınağa saklandığı öne sürülen İran'ın kilit ismi Hamaney'in yokluğu, suikast tartışmalarını alevlendirmişti.

Önceki gün İran devlet televizyonunun sunucusu, İran'da siyasi elitlerden sokaktaki insana kadar pek çok kişinin merak ettiği soruyu sormuş, Hamaney'in ofisinden bir yetkiliye “İnsanlar yüce lider için çok endişeli. Bize onun nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz?” demişti. Sunucu, izleyicilerin de aynı şeyi soran mesajlar gönderdiğini belirtirken, Hamaney'in arşiv ofisinin başındaki Mehdi Fazaeli adlı yetkili net bir yanıt vermemişti.

Üst düzey askeri komutanlar ve hükümet yetkilileri de son günlerde Hamaney ile görüşüp görüşmedikleri konusunda kaçamak cevaplar vermişti.

Bir araştırma grubu olan Chatham House'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sanam Vakil ise Hamaney'in yokluğunun dikkat çekici olduğunu ve İran liderlerinin “son derece dikkatli ve güvenlik odaklı” olduklarının bir işareti olduğunu söylemiş, "Aşura'ya kadar Hamaney'i göremezsek bu kötüye işarettir. Yüzünü göstermek zorunda" diye konuşmuştu. İran'da Aşura töreni, Muharrem ayı kapsamında temmuz başında yapılacak.