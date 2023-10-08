İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’ın İsraillileri öldürmek istediğini belirterek, “Hamas hepimizi öldürmek istiyor. Bu, çocukları ve anneleri evlerinde, yataklarında öldüren, yaşlıları, çocukları ve genç kadınları kaçıran, sadece tatilin tadını çıkarmak için dışarı çıkan çocuklar da dahil olmak üzere vatandaşlarımızı katleden bir düşmandır. Yaşananlar İsrail'de eşi benzeri görülmemiş bir olaydır ve bunun bir daha yaşanmaması için elimden geleni yapacağım. Tüm hükümet bu kararın arkasındadır. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın imkanlarını yok etmek için derhal tüm gücünü kullanacaktır. Onları yok edeceğiz ve İsrail Devleti ile vatandaşlarına yaşattıkları bu kara günün intikamını güçlü bir şekilde alacağız” dedi.

“HAMAS’IN BULUNDUĞU HER YERİ ENKAZA ÇEVİRECEĞİZ”

Netanyahu, Hamas’ın konuşlandığı ve bulunduğu her yeri enkaza çevireceklerini belirterek, Gazze halkına, şehri terk etmesi çağrısında bulundu. Netanyahu, “Hamas'ın konuşlandığı, saklandığı ve faaliyet gösterdiği tüm yerleri enkaza çevireceğiz. Gazze sakinlerine sesleniyorum; orayı terk edin çünkü her yerde güçlü bir şekilde operasyon yapacağız” dedi.