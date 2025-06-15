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Netanyahu, saldırılardan önce Trump yönetiminin bilgilendirildiğini de kaydetti.

"BU KONUYA GİRMEYECEĞİM" ABD’li pilotların İsrail’e yönelen insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıklayan Netanyahu, “Washington’ın İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürme planını veto ettiğine” yönelik soruya “Bu konuya girmeyeceğim” diyerek yanıt vermekten kaçındı.

İran ile karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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