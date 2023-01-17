KKTC'de de binlerce kullanıcısı bulunan çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 oranında artırdı.

Geçtiğimiz yıl üç kez fiyat artırarak en düşük paketini 45.99 TL'den satan Netflix’te 2023'ün ilk zammıyla birlikte en düşük paketin fiyatı 63,99 TL'ye çıktı.

En üst paketin fiyatı 130 lira 99 kuruş oldu.

NETFLIX TÜRKİYE PAKETLERİ

Netflix'in "Temel Plan" diye adlandırdığı tek ekran paketi 45.99 TL'den 63,99 TL'ye yükseldi. 69,99 TL olan "Standart Plan", yani iki ekranlı plan 97,99 TL olarak güncellenirken, "Özel Plan" diye tanımlanan 4 ekran ve UHD olan paketse 93,99 TL'den 130,99'a çıktı.

Netflix, 2022 ikinci çeyrekte (nisan-mayıs-haziran) bir milyona yakın abone kaybetmişti.