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Sulaiman, eyalet hükümetinin yakında selzedelere insani yardımları dağıtmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

Sellerde 1600 evin sular altına kaldığını aktaran Sulaiman, 9 bin 960 kişinin bölgede kurulan 11 yardım kampına sığındığını ifade etti.

Sulaiman, seller nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Dr. Muhammad Amin Sulaiman, yaptığı açıklamada eyalette halihazırda etkili olan şiddetli yağışların sel lere neden olduğunu belirtti.

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