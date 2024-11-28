Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın NATO üyeliği süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lefkoşa'nın Güney'inde düzenlenen 8. Ulusal Yetenek Yarışması Skills Cyprus 2024 törenine katılan Hristodulidis, ABD ile NATO üyeliğinin sunduğu fırsatlar üzerinden yürütülen görüşmeleri gündeme getirdi.

Hristodulidis, "ABD ile NATO üyesi bir ülke olmanın sunduğu üç düzeyde görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde, Güney Kıbrıs'ın bu fırsatları nasıl değerlendirebileceği ve tüm şartlar yerine oturduğunda ülkemizin NATO üyeliğine nasıl ulaşabileceği üzerine çalışıyoruz" dedi.