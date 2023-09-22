Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterinin Ne Düşündüğünü Öğrenmek İstiyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesinin ilgi çekici olduğunu ve Rum kesiminin Guterres-Erdoğan görüşmesinin iptal edilmesinin ardından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımlarının ne olacağını öğrenmek istediğini yazdı.

Hristodulidis’in görüşmeye iki hedefle gideceğini de kaydeden gazete, Hristodulidis’in bir yandan Guterres’i sözlü olarak da Kıbrıs Türk lideriyle görüşmeye hazır olduğunu yineleyerek, Kıbrıs sorunuyla ilgili niyetleri ve tezleri hakkında bilgilendirmek istediğini, diğer yandan ise Kıbrıs sorunundaki çabanın ilerlemesi için BM Genel Sekreteri ve BM’nin niyetlerini öğrenmek isteyeceğine dikkati çekti.