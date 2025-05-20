Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi'nin dün yayımladığı verilere dayanarak, 2024 yılının Nisan ayında Güney Kıbrıs’a 333 bin 563 turist gittiğini ve bu rakamın yüzde 25,5 artarak bu yılın Nisan ayında 418 bin 730’luk rekor seviyeye ulaştığını yazdı.

Bu yıl mart ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin oranının ise yıllık yüzde 0,8 azaldığını kaydeden gazete, nisan ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin yüzde 36,3’ünü İngiliz turistlerin oluşturduğunu kaydetti.

2024 yılının Ocak-Nisan ayı döneminde Güney Kıbrıs’ın 748 bin 814 turist ağırladığını belirten gazete, bu rakamın yüzde 15,6 artış göstererek bu yılın aynı döneminde 865 bin 326’ya ulaştığını belirtti.