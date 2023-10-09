Hamas’ın saldırılarının ardından 2020’de ABD öncülüğünde imzalanan İbrahim Anlaşması’yla başlayan İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecine ne olacağı tartışılıyor. Suudi Arabistan ile İsrail arasında imzalanacak bir normalleşme anlaşmasını gelecek yıl yapılacak ABD seçimleri öncesinde büyük bir diplomatik zafer olarak gören ABD Başkanı Joe Biden’ın süreci hızlandırmasıyla, önümüzdeki haftalarda Riyad ve Tel Aviv arasında daha fazla görüşme olması bekleniyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile anlaşmanın Orta Doğu’yu “dönüştüreceğini” söylemişti. Siyasi uzmanlar, saldırıların ardından Netanyahu’nun açıkça savaş ilan etmesiyle “normalleşme sürecinin askıya alınacağını” belirtiyor.

ARAP DÜNYASI NE TEPKİ VERDİ

Hamas’ın saldırılarının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, tarafları itidale çağırarak sivil hayatlarının korunmasına vurgu yaptı. Katar ise yaşananlardan İsrail’i sorumlu tutarak yıllardır Filistinlilerin haklarını sürekli olarak ihlal eden İsrail’in yaşananların tek sorumlusu olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. İbrahim Anlaşması’nın ilk imzacıları Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise itidal çağrısı geldi. Hamas yetkilileri ile temasta olduğunu açıklayan İran bölgesel düşmanı İsrail’i suçlayan bir tepki verirken, Hamas üzerinde nüfuzu bulunan Mısır ile Mescid-i Aksa’nın yasal koruyucusu Ürdün, krize çözüm bulmak adına diplomatik girişim başlatıldığını açıkladı.