GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Etkinlikte bulunan kaynaklara göre; Nusret'in etkinlikte bulunması bazı konuklar arasında rahatsızlığa yol açtı. Güvenlik görevlileri tarafından uyarılan Nusret, kısa süren bir diyalog sonrası kapıdan gönderildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Nusret'in yanındaki kişinin güvenlik görevlisi tarafından ittirildiği görüldü.

FIFA TEPKİSİNDEN SONRA BİR DE UEFA CEPHESİNDEN UYARI

2022 Dünya Kupası finalinde sahaya izinsiz girmesiyle FIFA’nın tepkisini çeken Nusret, UEFA nezdinde de benzer bir tabloyla karşı karşıya kalmış görünüyor. UEFA yetkililerinin, organizasyonun resmiyetini ve sporcuların mahremiyetini korumak adına bu tür olaylara karşı daha hassas davrandığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA YİNE GÜNDEM

Salt Bae’nin partiden kovulması sosyal medyada esprili yorumlarla karşılandı. Bazı kullanıcılar “kupa yoksa giriş de yok”, “bu sefer kimseyle selfie yok” gibi yorumlarla olayı tiye aldı.