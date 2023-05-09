Görüntüler Şili'den. Kaydırağa sıkışan kişi de Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric. Boric, anayasa konseyi üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde oy kullanmak için gittiği Magallanes bölgesindeki Puntos Arenas kentinde bir oyun parkını ziyaret etti. Kaydıraktan kaymaya çalışan Devlet Başkanı, kaydırak içerisinde böyle sıkıştı.

Boric, kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Boric'e oyun parkında eşlik eden eşi Irina Karamanos ise kaydıraktan kurtulmayı başaran Devlet Başkanı'nı öperek kutladı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in sıkıştığı anlar ise çevrede bulunanlar tarafından anbean görüntülendi. Görüntüleri kaydedenlerin yaşananları gülerek yorumlaması dikkat çekti.

Eski bir öğrenci lideri olan Boric, geçen yıl 36 yaşındayken seçimleri kazanarak ülkenin en genç devlet başkanı unvanını almıştı.