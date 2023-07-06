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ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.

ABD vatandaşlık sınavlarında değişiklik yapacak

ABD vatandaşlık sınavlarında değişiklik yapacak

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