Alithia gazetesi, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin okullarda zorbalık konusunu ele aldığını yazdı. Komite başkan vekili Hrisantos Savvidis’in konuya ilişkin açıklamasında, yapılan çeşitli araştırma ve anketlerin, Güney Kıbrıs’taki okullardaki öğrencilerin en az yüzde 20’sinin zorbalık yaşadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Savvidis, bu olaylara karşın şimdiye kadar sadece 15 vakanın yargıya taşındığını belirtirken, okullarda şiddet ve zorbalığın önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.