Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki bir lisede ismi açıklanmayan öğretmenin cinsellik üzerine yaptığı konuşmalar velileri adeta ayaklandırdı. Sınıftaki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada ifşa edilen görüntülerde öğretmenin öğrencilerine açık açık cinsel ilişki oyuncaklarının satıldığı dükkanların adresini verdiği görüldü.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter’da paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken kullanıcılar duruma tepki göstermeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu nokta gerçekten çok garip. Üreme eğitimi ne zamandan beri seks dersine dönüştü?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Dünyanın geri kalanı kuantum fiziğiyle uğraşırken gerçekten çocuklarımıza bunu anlattığına inanamıyorum” yorumunu yaptı.

