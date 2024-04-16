YYK Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 günlük eğitim programıyla öğretmenler, yayıncılık alanındaki bilgilerini artırma imkânı bulacak.

RTÜK'ün misafir ettiği 11 kişilik öğretmen heyetine, YYK Yönetim Kurulu üyeleri Yasemin Saban ve Hüseyin Gürlek öncülük ediyor.

Heyet, Ankara'ya gidişlerinin ilk gününde, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından misafir edildi.

Toplantıda RTÜK Üyesi Deniz Güçer ve RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler de yer aldı.

3 günlük eğitim programında öğretmenler, medya okuryazarlığı konusunda RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi yöneticilerinden çeşitli sunumlar alacak.

Eğitim programıyla yayıncılık alanındaki bilgilerini artırma imkânı bulacak olan öğretmenler, medya okuryazarlığının okullarda seçmeli ders olarak gündeme gelmesi halinde öğrencilere, televizyon, tablet, bilgisayar ve mobil cihazlar başında nasıl kaliteli zaman geçirebilecekleri konusunda bilgi verecek.

YYK Üyeleri Yasemin Saban ve Hüseyin Gürlek, Ankara’daki eğitimler sırasında yaptıkları açıklamada, RTÜK’ün tecrübelerinden faydalanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.