Ağustos 2022’de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz haftalarda 'evlilikte kriz' haberiyle magazin gündemine gelmişti.

BEKAR EVİNDE KALDI

Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşti. Kocasını terk eden Özdemir bekar evinde kalmaya karar verdi.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ'TAN AÇIKLAMA

İlişkilerindeki sorunları çözemeyen çift boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç anlaşmalı boşanacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor onları üzmeden bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.