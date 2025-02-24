Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbide Fenerbahçe'yle berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçı değerlendirdi.

Basın toplantısında konuşan Okan Buruk'tan Jose Mourinho için sert sözler geldi.

İşte Okan Buruk'un olay yaratan açıklaması;

"Crying one'ın konuşması. Ağlamasıyla meşhur. Yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı. Hakemin odasında ağladı. Ağlamaya devam etsin.

Mourinho, hakem odasına girdi. Türk hakeme hakaretvari konuşması çok yanlış. Bunlar yönetse böyle olurdu diye. Bu çok yanlış. Türk hakemlerini bu kadar küçük düşürmeye inanamıyorum, kınıyorum. "