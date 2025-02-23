Süper Lig'in 25. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 11. kez ligde derbiye çıkacak.

RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyon olduğu son 2 sezonda yaşadığı derbi galibiyetleriyle rakiplerine karşı büyük avantaj sağladı.

Buruk, sarı-kırmızılı ekiple Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 5 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 8 kez rakibinin filelerini havalandırırken 6 gol yedi.

Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı.

İlk sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Buruk, ikinci sezonunda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi.

Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı üstünlük sağladı.