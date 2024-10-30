İşte Forbes'un listesine göre 2024'ün en çok kazanan ünlüleri...

10. John Lennon - 17 milyon dolar

Efsanevi Beatles üyesi, hayranlarının müziğine olan sonsuz bağlılığı sayesinde her yıl ciddi bir gelir elde ediyor. 1980 yılında hayatını kaybeden John Lennon, 17 milyon dolar gelirle listede yerini aldı.

9. Matthew Perry - 18 milyon dolar

Friends dizisi yıldızlarından Matthew Perry, 54 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Perry'nin Ekim 2023'te ketamin nedeniyle kazara aşırı doz alması, özellikle aktörün geçmişteki madde bağımlılığı ve bağımlılık sorunları hakkında açıkça konuşması uzun süre gündem oldu. Şimdiye kadar aktörün ölümüyle ilgili en az 5 kişi suçlandı.

Bağımlılıkla mücadelesini ayrıntılarıyla anlatan 2022 tarihli anı kitabı "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing"in yayımlanmasından bu yana 2,5 milyondan fazla kopya sattığı bildirildi.

Oyuncu, Friends dizisindeki tüm oyuncu arkadaşları gibi, ölümünden sonra bile telif haklarından yılda 17 milyon dolardan fazla kazanmaya devam ediyor.

8. Charles M. Schulz - 30 milyon dolar

Amerikalı çizer ve animatör Charles M. Schulz, 30 milyon dolar kazançla listede.

7. Bob Marley - 34 milyon dolar

Ölümünün üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Bob Marley’in müziği hala büyük talep görüyor. Biyografi filmi Bob Marley: One Love'ın vizyona girmesiyle şarkıcının bu kazancı 34 milyon dolara ulaştı.

6. Prince - 35 milyon dolar

2016’daki ölümünden sonra üç albümü yayınlanan Prince de 35 milyon dolarla listede.

5. Ric Ocasek - 45 milyon dolar

Ocasek'in serveti, şirketinin, Primary Wave ile yaptığı anlaşma sayesinde arttı. Ocasek, grubun en popüler teklisi olan ve Rolling Stone'un "Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı"ndan biri olarak adlandırılan "Just What I Needed"ı yazdı.

4. Elvis Presley -50 milyon dolar

1977 yılında hayatını kaybeden Elvis Presley, müzik satışlarından ve Graceland'den servetine servet katmaya devam ediyor.

3. Theodor Seuss Geisel - 74 milyon dolar

Pulitzer ödüllü çocuk kitabı yazarı Theodor Seuss Geisel, nam-ı diğer Dr. Seuss, bu yıl 74 milyon dolar kazandı.

2. Freddie Mercury - 250 milyon dolar

Queen'in solisti dört yıl aradan sonra ilk kez listeye geri dönüyor.

1. Michael Jackson - 600 milyon dolar

Listenin birinci sırasında 600 milyon dolarlık servetiyle pop ikonu Michael Jackson yer alıyor. 25 Haziran 2009’da yaşama veda eden Michael Jackson'ın ölümünden bu yana toplamda 3,3 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor.