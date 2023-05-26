Elon Musk, beyin çipi firması Neuralink'in, insanlar üzerinde ilk testlerini yapmak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldığını açıkladı.

Milyarderin Neuralink implant şirketi, beyinleri bilgisayarlara bağlayarak insanların görüş ve hareket kabiliyetini geri kazanmalarına yardımcı olmak istiyor.

Musk, katılımcıları işe almaya başlamak için acil planları olmadığını söyledi, şirketten de henüz yorum yapılmadı.

Reuters'ın Mart ayında çok sayıda mevcut ve eski çalışana atıfta bulunan bir raporuna göre, Neuralink'in FDA onayını almak için daha önceki teklifi güvenlik gerekçesiyle reddedildi.

Neuralink, mikroçiplerini felç ve körlük gibi durumları tedavi etmek ve belirli engelli kişilerin bilgisayar ve mobil teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olmak için kullanmayı umuyor.

Maymunlar üzerinde test edilen çipler, beyinde üretilen sinyalleri yorumlamak ve Bluetooth aracılığıyla cihazlara bilgi aktarmak için tasarlandı.