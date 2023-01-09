Yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayan Platovska, Eyfel Kulesi'nin önünde çektiği fotoğrafı da TikTok hesabından paylaşmıştı.

Ayrıca Ivanna Platovska’nın derhal görevden alınması talep edildi.

Dans videosu Ukrayna vatandaşlarının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Ülke savaşta, Ivanna ise Batı’dan gelen yardımlarla gününü gün ediyor. Bu ne rezalet?" yorumları yapıldı.

"BU NE REZALET?"

Platovska'nın Odessa’da bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenirken çektiği video sosyal medyada hızla yayıldı.

Ölümcül çatışmalar tüm hızıyla devam ederken, Ukrayna'da ordu sözcü lerinden Yüzbaşı Ivanna Platovska 'nın görüntüleri gündem oldu.

Rusya - Ukrayna savaş ı 24 Şubat'ta bir yılını dolduracak.

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