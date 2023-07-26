Yunanistan’ın Rodos Adası’nın tümünde acil durum ilan edilirken, orman yangınları Korfu ve Evia (Eğriboz) adasında da devam ediyor.

Bölgeyi etki altına alan sıcak hava dalgasında da hafifleme görülmedi. Yunanistan’ın bazı kesimlerinde sıcaklıkların 44 dereceyi bulması bekleniyor.

İtalya’da Sicilya ve Puglia’daki yangınlar da binlerce kişinin kaçmasına yol açtı.

Şiddetli esen rüzgar ve kuru hava koşulları nedeniyle itfaiyeciler alevleri söndürmekte zorlanıyor.

Yangınlarda şu ana dek en çok sayıda ölüm, 34 kişiyle Cezayir’de görüldü. Ölenler arasında başkent Cezayir’in doğusundaki kıyı bölgesi Bejaia’daki tahliye sırasında alevlerin ortasında kalan 10 asker de bulunuyor.

Cezayir makamları, Pazar gününden bu yana yangınların % 80’inin söndürüldüğünü, ancak 8 bin personel, yüzlerce itfaiye aracı ve söndürme uçaklarının sürdürdüğü büyük mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

Komşu Tunus’ta da yangınlar sürürken, kıyı kasabası Melloula’dan 300 kişi tahliye edildi.

Yunanistan’da Sivil Koruma Bakanlığı, ülkenin 13 bölgesinin altısında “aşırı yangın tehlikesi” bulunduğunu açıkladı.

Evia Adası’nda da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçağın düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Adanın uzak kesimlerinde bulunan bir kulübede yaşayan bir kişinin de yanmış cesedi bulundu.

Rodos Adası’nda son günlerde yerleşimlerden ve otellerden 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Bir havaalanı yetkilisi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri yapılan 40’tan fazla acil uçuşla, 5 binden fazla kişinin ülkelerine gönderildiğini belirtti.

Tatil şirketleri Jet2 ve Tui, önümüzdeki günlerde adaya yapılması planlanan tüm uçuşlarını iptal etti.

İtalya’da da, ülkenin kuzeyinde ölümlere yol açan bir fırtınayla, Sicilya Adası ve bazı diğer güney bölgelerinde orman yangınlar aynı anda görülüyor.

Palermo kentinde 70’li yaşlarındaki bir çift, yazlık evlerinde ölü bulundu. Alevler kentin havaalanına yaklaşırken, şehir yakınlarında 88 yaşındaki bir kadın da hayatını kaybetti.

Sicilya’nın hemen doğusunda, ana karadaki Kalabriya bölgesinde 98 yaşındaki bir adam alevlerin içinde kaldı. Kurtarmaya çalışan kızı ve damadı da yaralandı.

Adriyatik kıyılarındaki Foggia bölgesinde çıkan yangınlar nedeniyle, oteller ve kamp alanlarından 2 bin kişi tahliye edildi. Kuzeydeki fırtınalarda ise ağaç devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Portekiz’de de 600’dan fazla itfaiyeci, başkent Lizbon yakınlarındaki Cascais’te yer alan bir ulusal parkta alevlerle mücadele ediyor.

Fransa’ya bağlı Akdeniz adası Korsika’da da yangınlar çıktı. Saatteki hızı 130 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, alevler üç köyü bir süreliğine tehdit etti.