25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray’da 5. yıldızın en büyük pay sahiplerinden Victor Osimhen’in geleceği netleşiyor..

Transferdeki son durumda Osimhen’in bonservisini elinde bulunduran Napoli ve Al-Hilal anlaştı.

Ancak bu anlaşmaya rağmen yıldız golcü kendisine önerilen maaştan dolayı Suudi Arabistan ekibine transfer olmayı reddetti.

OSIMHEN TEKLİFİ BİR KEZ DAHA REDDETTİ

Nijerya ve İtalya basınındaki haberlere göre; 35 milyon euroluk teklif 45 milyon euroya çıkarılmasına rağmen Osimhen, Al Hilal’den gelen 5. teklifi reddetti ve Suudi Arabistan’a gitmeme kararı aldı.

ROTAYI AVRUPA’YA ÇEVİRECEK

Osimhen, Galatasaray’la son bir görüşme yapacak ve duruma göre rotasını Avrupa’ya çevirecek.

GALATASARAY ISRARCI

Galatasaray’ın Osimhen’i kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ve transfer yarışında tüm kozlarını oynayacağı öne sürüldü.

37 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANSIYLA GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemiş ve kulüp tarihinin en golcü yabancısı olarak tarihe geçmişti.