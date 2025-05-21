Sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rekorlar kıran ve transfer kararını sezon sonunda vereceğini ifade eden yıldız golcü için açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Özbek; Osimhen'e gelen teklifi, "Suudi Arabistan’dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış" diyerek duyurdu.

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içinde bize verecek."

"Galatasaray’da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen’in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz."

Harcama limitleriyle ilgili ise Özbek, "Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya iki satış gerçekleşebilir. Sponsor gelirlerimizde ise bu sene, geçen yılki 80 milyon euroluk rekoru geçeceğimizi düşünüyorum. Mağazacılık rekor üstüne rekor kırıyor. Böylece bizi sınırlandıran limit problemini aşacağız" ifadelerini kullandı.