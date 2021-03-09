Porsche, Rimac'taki hisselerini yüzde 24'e çıkardı

Alman devi, Rimac'tan ilk olarak 2018 yılında yüzde 10'luk bir hisse almış, 2019 yılında bu hisselerini yüzde 15'e çıkarmıştı.



Reuters'ın haberine göre Porsche son yapılan anlaşmayla yüzde 8.8'lik hisseyi 70 milyon euroya satın alacak.

Porsche AG'nin CFO'su Lutz Meschke, "Rimac, prototip çözümler ve küçük seriler alanında mükemmel bir konumda. Rimac, Porsche ve diğer üreticiler için ileri teknoloji alanında ana tedarikçi olma yolunda ilerliyor" dedi.



Porsche'nin ilk yatırımından bu yana Rimac'ın işgücü neredeyse iki katına çıkarak 1,000 çalışana ulaştı. Rimac, Hyundai, Kia ve Aston Martin ile işbirliği içerisinde yer alıyor.

Rimac'ın kurucusu ve CEO'su Mate Rimac, "Porsche şirketimizin 2018'den beri en büyük destekçisi ve dünyanın en ikonik spor araba üreticilerinden birinin Rimac'ın bir parçası olması her zaman bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.