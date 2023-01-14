Küçük’ün 39'uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla Mersin’de de anma töreni düzenlenecek.

Anma programı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi korosunun şarkıları ve oratoryoyla son bulacak.

Töre: Onurlu bir varoluş mücadelesi verdi

Töre: Onurlu bir varoluş mücadelesi verdi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük konuşma yapacak.

Küçük için Atatürk Kültür Merkezi’nde de saat 11.15’te anma programı düzenlenecek.

Anıt mezardaki törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzalayacak ve konuşma yapacak.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.

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