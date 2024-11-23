25’inci yarışmasına hazırlandığını anlatan Özkaram, IFBB’nin futbolda FİFA ne demek ise vücut geliştirmede o anlama geldiğini söyledi. IFBB’nin uluslararsı anlamda tek geçerliliği olan ülkeler arası en büyük vücut geliştirme federasyonu olduğunun altını çizen Özkaram, ambargolar nedeniyle KKTC adına yarışamadığını, Türkiye’yi temsil ettiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını sözlerine ekledi.

“FEDERASYON BAŞKANIM BİLE KKTC ADINA YARIŞMADA BULUNAMIYOR”

Federasyon Başkanının dahi KKTC adına yarışmada bulunamadığının altını çizen Özkaram, ‘Ben Türkiye adına yarışıyorum ki bu da gurur verici ama KKTC’yi temsil ediyorum. Ambargolar altında olmamız bir yerlere gelemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz dünyada çok büyük başarılar elde ettik” diye konuştu.

“TANIDIK YOKSA DEVLETİN SİZDEN HABERİ BİLE OLMUYOR”

En büyük destekçilerinin başta ailesi olduğunun altını çizen Emre Özkaram, maddi desteklerini sunan sponsorlarına da teşekkür etti. Devletten ise kopuk olduklarını belirten Özkaram, ‘ben bir yerde başarılı olduktan sonra bir devlet büyüğü ile görüşebilmem için tanıdığa ihtiyacım var. Tanıdık yoksa bunu bile yapamıyorsunuz, devletin sizden haberi bile olmuyor’ dedi.

“BU SPORU DİĞERLERİNDEN AYIRAN 24 SAATLİK OLMASI”

Çocukluktan beridir vücut geliştirme sporuna merakı olduğunu anlatan Özkaram, bir gününün nasıl geçtiğini şöyle anlattı:

“Bu sporu diğerlerinden ayıran 24 saatlik olması. Uyku beslenme antrenman tüm gününüzü oluşturan etkenler. Bu sporun zorlukları zihinsel ve fiziksel. Dış etkenleri yönetip, bu sporun yarattığı fiziksel baskı stress yönetimini zorlaştırıyor. Bu sporun diğer sporlara göre zorluk derecesi çok yüksek. Günüm beslenme antrenman ve dinlenme ile geçiyor.”

“GENÇLERİN BU SPORA İLGİSİ BÜYÜK”

Gençlerin bu spora ilgisinin yoğun olduğunu da anlatan Emre Özkaram, gençlere de tavsiyelerde bulundu. Özkaram şunları kaydetti:

“Her birey kesinlikle spor yapmalı. Spor hobi olmalı. Yapılan sporun dal fark etmeksizin sporun kölesi olunmaması lazım. Vücut geliştirmeye gönül veren gençler kesinlikle hızlı sonuç alma odaklı olmamalı. Bu spor uzun bir maratın ve olabildiğince sağlıklı bir şekilde bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum”