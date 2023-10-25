Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Devlet Petrolleri (PSO), ödenmeyen ücretler sebebiyle PIA’ya yakıt tedarikini durdurdu.

Yakıt elde edilememesi ve finansal problemler nedeniyle, 14 Ekim’den bu yana PIA, 134'ü uluslararası olmak üzere 322 uçuşunu iptal etti.

Çok sayıda uçuşun iptal edilmesi nedeniyle binlerce yolcu mağdur olurken, PIA, müşterilerine kesin kalkışlar için net tarih veremedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, PIA’nın özelleştirilmesi sürecinin hızlandırılmasını istedi.