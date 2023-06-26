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Lukaşenko: Wagner ile Putin anlaştı

Mardan'da 17-25 Haziran arasında hava sıcaklığı ortalama 40 derece ve üzerinde seyretmişti.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

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