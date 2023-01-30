Pakistan’da camiye intihar saldırısı düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında polislerin de bulunduğu 32 kişi yaşamını yitirdi, 147 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğunu belirtti.



Saldırı sırasında camide yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.



Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu.



Sosyal medyaya yansıyan görsellerde caminin büyük bölümünün patlama sebebiyle yıkıldığı görüldü.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.