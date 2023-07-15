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Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda 25 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 91 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan'daki şiddetli yağışlar da bu ülkeden Pakistan'a akan nehirlerin taşmasına yol açmıştı.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, şiddetli yağışların Belucistan ve Sind eyaletinde gelecek hafta boyunca devam edeceğini duyurarak sel ihtimaline karşı halkı uyardı.

Yetkililer, Kasur bölgesinde selin vurduğu köylerden son 6 günde 14 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap’ın Lahor şehrine 60 kilometre uzaklıkta Hindistan sınırındaki Kasur bölgesinde sel etkili oldu.

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