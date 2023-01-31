Geo News televizyonundaki habere göre, Bakan Asıf, Ulusal Meclis’te Peşaver’de düzenlenen intihar saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Asıf, Peşaver’de Aralık 2014’te askeri okula düzenlenen ve çoğu çocuk 150’den fazla kişinin öldüğü saldırıyı anımsatarak, 2010’dan 2017’ye değin teröre karşı başarılı operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Teröre karşı geniş çaplı operasyon başlatmak için ulusal mutabakata ihtiyaç olduğunu ifade eden Asıf, "Terör tohumlarını kendimiz ektik." dedi.

Asıf, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Afganistan'ı işgal ettiğinde Pakistan'ın ABD'ye kiralık hizmet sunduğunu belirtti.

SSCB'nin yenilmesinin ardından ABD'nin bölgeden çekildiğini, Pakistan'ın 90'larda kendi akıbetiyle baş başa bırakıldığını ve ardından 11 Eylül'ün yaşandığını vurgulayan Asıf, Pakistan'ın o dönemde yeni bir savaşa dahil olduğunu söyledi.

Asıf, İslamabad'ın bu iki savaşa dahil olmasıyla çatışmaların Pakistan'daki evlere, okullara ve çarşılara taşındığını kaydetti.

Pakistan'ın ABD ile iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini belirten Asıf, "Fakat biz onların emri veya uluslararası etkisi için savaşmamalıyız. Önce yurdumuzu düzene sokmalıyız. Yurdumuz düzende değil." diye konuştu.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında 100 kişi hayatını kaybetmiş, 225 kişi yaralanmıştı.

Pakistan, artan terör saldırıları sebebiyle 2010'da Afganistan sınırına yakın bölgelere çok sayıda askeri operasyon başlatmıştı.

Peşaver'de 2014'te askeri okula düzenlenen terör saldırısının ardından ordunun operasyonlarının şiddeti artmış, 2017'ye gelindiğinde Federal Olarak Yönetilen Aşiretler Bölgesi (FATA) büyük ölçüde terörden temizlenmişti.